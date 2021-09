La Nazione: La corsa, lo striptease di Italiano e un tentativo che è durato solo sette minuti

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Viola di cuore, ricominciamo!”.

A pagina 2 apertura per: “Lustrini stop, vittoria cinica. Meno belli, ma concreti, decide Dusan”. In taglio basso: “La corsa e lo striptease, la mezza maratona di Italiano“. Articolo che inizia così: “L’area tecnica davanti alla panchina è per Italiano una categoria dell’anima, cioè un posto molto spirituale, perché i confini bianchi disegnati sul campo sono frontiere aperte. Il tentativo di restare all’interno del proprio spazio è durato esattamente sette minuti, poi quando Milenkovic ha sbagliato un tiro dal limite (palla sulla luna) Italiano ha fatto volare la giacca della tuta con uno spettacolare strip-tease per cominciare il suo Gp di galoppo”.

A pagina 3 le pagelle della sfida: “Saponara è un multiruolo, Callejon deve fare l’operaio”. In taglio basso il commento: “Forza e sofferenza, si vince anche così”. A pagina 4 le dichiarazioni: “Italiano si tiene stretta la sofferenza: “Se abbiamo difetti li correggeremo”. A pagina 5 la parole di Pradè: “La vittoria più bella nella gara più dura”. E infine: “Castrovilli marca visita? Pazienza, ora c’è Duncan“.