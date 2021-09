La Nazione: La Fiorentina e l’accordo solo verbale

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Schemi e sirene i pensieri di DV9”.

All’interno a pagina 4 c’è in apertura: “Ingaggio da top e super clausola Vlahovic, ecco le tappe del rinnovo”. Sottotitolo: “L’ottimismo di Commisso e i tempi della trattativa che porterà al nuovo contratto del centravanti L’accordo (solo verbale) raggiunto dopo il no della società e di Dusan alle tentazioni di Atletico e Tottenham“. In taglio basso leggiamo: “Benassi, il ritorno e le prospettive “Adesso c’è di nuovo entusiasmo”.

A pagina 5 invece troviamo: “Duelli e dispetti Ma ora l’Atalanta fa meno paura”. In taglio basso infine: “Dannato 2019, da allora solo dolori”.