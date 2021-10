La Nazione: La Fiorentina parlerà con Torino e Sassuolo

Nell’inserto sportivo de La Nazione, a pagina 2 l’apertura è per: “Fiorentina, è un’altra prova del 9 Tutti gli occhi puntati su Vlahovic“. In taglio basso leggiamo: “Mini esodo dei tifosi, il ritorno degli ultrà”.

A pagina 3 invece troviamo: “Il Venezia, DV9 e il mercato da fare L’occhio di Commisso dagli States”. Sottotitolo: “Il patron seguirà la partita in diretta tv (in Usa sarà l’ora di pranzo), poi il consueto contatto con la squadra. Il futuro: caso Vlahovic a parte, si parlerà col Toro per Belotti e col Sassuolo (Berardi e Scamacca)”. E a proposito di quest’ultimo: “Scamacca, il 10% è da girare al PSV“.

A pagina 4 sulla formazione di stasera: “Esterno d’attacco e cabina di regia I due dubbi che assillano Italiano”. Sottotitolo: “Torreira e Pulgar sono reduci dalle nazionali, favorito Amrabat. In avanti ballottaggio Sottil-Gonzalez“. Infine a pagina 5 c’è: “Nelle manone di San Pietro Terracciano, ora tocca a te”. Ovvero: “Il vice di Dragowski stasera in campo a Venezia. E’ il collante dello spogliatoio”.