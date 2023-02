La Nazione: La Fiorentina si è rifermata…e la Curva fischia

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, questa mattina c’è il titolo: “La Fiorentina si è rifermata”.

A pagina 2 leggiamo: “Viola, che brutto risveglio”. Sottotitolo: “Il Bologna non perdona E la curva fischia”.

A pagina 3 ci sono le pagelle: “Saponara accende la luce Ma in troppi ‘steccano’. E ancora: “Terracciano, buone parate e poi l’errore. Jovic e Cabral insieme per mezz’ora”

A pagina 4 le dichiarazioni: “Italiano non ci sta: “Rispetto per tutti Ma ’fate ridere’ no”. Sottotitolo: “L’analisi dell’allenatore e la risposta ai cori della curva “Abbiamo perso una gara che in passato avremmo ripreso”. E di spalla: “Saponara deluso: “Che amaro in bocca per quella traversa”.