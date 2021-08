La Nazione: “La Fiorentina tratta con Pjanic e il Barcellona”

Quest’oggi nella prima pagina del Qs de La Nazione troviamo il mercato: “Sogno Pjanic, C’è una pista. Fiorentina: i viola trattano col bosniaco. Arriva Nastasic

A pagina 4 si approfondisce la news: “Sorpresa Pjanic: la Fiorentina c’è, il Barça può pagare metà dell’ingaccio”. In taglio a destra vengono elencate le operazioni in atto: “Dall’imminente arrivo di Nastasic, a alle probabilità di vedere in viola Zappacosta e Gonzalo Plata.

A pagina 5: “Ostacolo Mou. Domani si riparte, Italiano ci crede” In basso l’addio di Pezzella a Firenze dopo il passaggio al Betis Siviglia: “Il messaggio dell’ex capitano ai tifosi e alla città. Lacrime e ricordi, l’addio (triste) di Pezzella.”