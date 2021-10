La Nazione: La partita più complicata per la Fiorentina

Nell’inserto sportivo de La Nazione, sulla Fiorentina l’apertura è ovviamente sulla partita di ieri: “Amaro viola, Napoli spietato”. In taglio basso a pagina 2 leggiamo il commento: “Troppe disattenzioni in campo e quei cori da evitare fuori”. Occhiello: “I problemi di piazzamento sui calci da fermo e l’ambizione da rimodulare contro le grandi. Il brutto spettacolo per alcune offese razziste”.

A pagina 3 leggiamo le pagelle: “Drago è sul pezzo e gioca con i piedi Biraghi va in crisi contro Politano“. Di spalla sul contratto di Vlahovic: “Dusan e il futuro Ora la partita più complicata”.

A pagina 4 troviamo le dichiarazioni del tecnico viola: “Italiano e i cali di tensione “Dobbiamo capire i motivi”. Sottotitolo: “L’allenatore si interroga sui passaggi a vuoto della squadra, dopo aver dominato “Brillantissimi nel primo tempo, poi si è abbassata la nostra fiducia”. Di spalla: “Razzismo, scuse viola”. E ancora: “Il Dg Barone: “Un comportamento inaccettabile”. Infine a pagina 5 c’è: “Pulgar e gli altri Ciao Firenze, si va in Nazionale”. Sottotitolo: “Da oggi nove viola in trasferta con le squadre rappresentative: il mistero del Ghana di Duncan“.