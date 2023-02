La Nazione: La riscossa di Cabralone

Sul QS de La Nazione in edicola questa mattina, leggiamo il titolo sulla Fiorentina in prima pagina: “La riscossa di Cabralone“. A pagina 2, invece: “Cabral con il vento in coppa. E ora chiede continuità in campionato” e sotto le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa.

A pagina 3: “Kouamè alla ricerca del tempo perduto. Era fondamentale, si è perso in panchina”. In basso: “Un volo charter per l’Anatolia? I tifosi valutano ogni possibilità” e di spalla le parole di Zaffaroni in vista di Hellas-Fiorentina.