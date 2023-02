La Nazione: La risposta di Gonzalez, un momento di tensione

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina e sul match contro il Braga: “Loro sognano Risvegliamoli”.

A pagina 8, apertura sul prossimo avversario in Coppa: “L’amico Mendes e i rapporti col Psg Potere Braga… anche senza Vitinha“. Sottotitolo: “La stella è stata ceduta per 30 milioni, ma lo Sporting basa tutto sul suo tecnico e sulla forza del gruppo E’ terzo in campionato dietro Benfica e Porto. Ecco i segreti della squadra che affronteremo domani”. In un trafiletto si legge: “Notte in discoteca La risposta di Nico Momento di tensione”.

A pagina 9 c’è: “Esodo viola, voglia di festa 1.600 insieme alla squadra”. Sottotitolo: “Gara sentita, c’è il desiderio di prendere parte ad una bella trasferta europea Tam tam sui social: “Forza ragazzi, vinciamola: per seguirvi ci siamo svenati”. Infine il commento: “Esubero di mercato e fiorentino per caso La rivincita di Ranieri“.