La Nazione: La rivoluzione dei panchinari. Primato Fiorentina, un terzo dei gol fatto da chi non parte titolare

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “La rivoluzione dei panchinari. Primato viola, un terzo dei gol fatto da chi non parte titolare”.

A pagina 4, l’apertura è per: “La panchina è d’oro. Italiano, che miniera”. Sottotitolo: “Ora che tutto funziona fanno notizia anche i ‘subentrati’. Il tecnico e il primato dei gol da chi non parte titolare”. In taglio basso: “Fuoco e fiamme, omaggio a Dodô“.

A pagina 5 invece leggiamo: “In arrivo il Sivasspor. E Jovic sfida Cabral”. Sottotitolo: “Amici ma anche avversari, ora è un duello a suon di gol”. Di spalla: “Milenkovic ok, Biraghi recupera. Sottil in crescita”. In taglio basso: “Rocco, la coppa e poi volo”.

