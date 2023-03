La Nazione: La spedizione dei venti

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo stamani sulla Fiorentina: “Eurochiamata missione Sivas”.

A pagina 4 apertura per: “Conference call, missione quarti Domani a Sivas c’è in gioco l’Europa”. Sottotitolo: “Viaggio lungo e 1.300 metri di altitudine: squadra in Turchia con un giorno di anticipo per abituarsi Dubbio Terracciano, Sottil non convocato per una botta. E ora le coppe da conquistare diventano tre”.

A pagina 5 invece si parla dei tifosi viola: “Auto, aereo e poi pullman La ‘spedizione’ dei venti”. Sottotitolo: “C’è chi passerà dalla Cappadocia e chi arriverà a Sivas transitando da Istanbul Il record di Marcello Mammoli: dal ’70 non ha mai saltato una trasferta europea”. Di spalla un commento su Barak: “Mister (Antonin) Wolf Quel centrocampista che risolve i problemi”.