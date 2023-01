La Nazione: L’attaccante nel mirino

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “L’attaccante nel mirino”.

A pagina 4 apertura per: “Fiorentina, la sicurezza che manca Gli sguardi raccontano la fragilità”. In taglio basso il mercato: “Tentativo per Petagna. Benassi alla Cremonese“. E ancora: “Queste le due mosse di mercato delle ultime 24 ore. Gollini-Sirigu è fatta. Pressing viola sul Wolfsburg per Brekalo: ecco la formula”.

A pagina 5 invece c’è: “Quei veleni fra nemici dichiarati Arriva il Toro: sfida fra proprietà”. Sottotitolo: “Dalle battaglie (spesso opposte) in Lega, alle frecciate a distanza: storia di un feeling ai minimi termini”. E infine: “In più di 26mila per spingere i viola”.