La Nazione: Le grandi manovre della Fiorentina per gennaio

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, c’è spazio per la Fiorentina: “Exit strategy, Viola al bivio”. Sommario: “Vlahovic, via subito o a giugno. Spunta Mayoral”. A pagina 2 si legge: “Vlahovic e i procuratori: nuovo summit a distanza”. Sommario: “Il messaggio della società viola al serbo e un legame difficilissimo da eliminare”. In taglio basso: “Borja Mayoral insieme a Berardi. Le grandi manovre per gennaio” e “Jovic o Belotti, mosse per giugno. Ipotesi Milik e c’è anche Cabral”. A pagina 3 l’intervista a Freitas: “Io, Dusan e Nani: ‘Come va gestito un contratto top’”.