La Nazione: L’eredità di Amrabat e un dubbio sul modulo, ma c’è da fare presto

In prima pagina sul QS de La Nazione si legge il titolo: “Fasce viola, si cambia. Sottil e Saponara in partenza. E Nico… Rebus esterni, la rivoluzione”. A pagina 4: “La questione esterni. Ikonè sì, dubbio Sottil. Sulla fascia si cambia”.

A pagina 5: “L’eredità di Amrabat. Lopez o Schouten, dipende dal modulo ma c’è da far presto”. E a lato le esperienze in Nazionale di Nico Gonzalez e Krastev. In basso: “Le medaglie, il selfie, l’emoji E Igor risponde alle critiche”.