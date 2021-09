La Nazione: Lezioni in treno

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Lezioni in treno, guida Italiano“.

A pagina 8 l’apertura è per: “Festa viola, poi al lavoro in treno. Così il gruppo cresce con Italiano“. Sottotitolo: “Subito con la testa all’Inter: primi confronti tecnici durante il viaggio di ritorno da Genova a Firenze Poco tempo per gioire dopo la vittoria, il segreto è la concentrazione condivisa sul prossimo impegno”. In taglio basso l’intervista al mental coach: “Fiducia e stimoli, tutto dipende dalla testa”. Di spalla parla Commisso: “Regole nel calcio Servono dei limiti”.

A pagina 9 invece leggiamo: “Ore d’ansia per Castrovilli. E domani sera c’è l’Inter“. In taglio basso “Voce bassa e classe alta, la centralità di Saponara”. E anche: “Bonaventura, Jack di cuori. Perno emotivo del gruppo”. A pagina 10 infine troviamo: “Carisma, corsa e sorrisi da leader: Borja brilla anche in Promozione”.