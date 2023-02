La Nazione: L’ossessione del nove

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Jovic-Cabral il dualismo dei numeri 9. E gli ex viola si dividono sulla scelta”.

All’interno leggiamo a pagina 4: “Jovic oppure Cabral? L’ossessione del 9″. Sottotitolo: “Il serbo più tecnico, ma meno centravanti e soffre le marcature Il brasiliano è funzionale, ma non ha mai trovato continuità”.

E in breve: “Insieme in campo? Soltanto 130 minuti spalmati su 5 gare”. E anche: “Tre attaccanti per una sola maglia Ma poi Prandelli puntò su Vlahovic“.