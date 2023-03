La Nazione: Luci al ‘Franchi’

In prima pagina del QS di oggi c’è: “Luci al Franchi, e Firenze gode”. A pagina 2 si legge “Diavolo che Fiorentina!!!”. A pagina 3 troviamo le pagelle: “El diablo Nico è super nelle due fasi. Amrabat ovunque, bravissimo Dodo'”. In possiamo leggiamo: “Giocate di lusso e sacrificio, l’Italian style non è demodé”, “I meriti di una grande difesa, siamo di nuovo in carreggiata”, “Ritmo altissimo e forza mentale, salto di qualità impressionante”. A lato c’è: “Quella voglia di respirare grande calcio”.

A pagina 4 altro titolo: “Italiano salta e sorride: ‘Una gara di qualità’. E Rocco non parte più”. A pagina 5 si legge: “Cori, coreografie e musica: tutto lo stadio per Astori”.