La Nazione: L’ultima fermata per la Fiorentina

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Fermata Reggio L’ultima prova”.

A pagina 4 grande spazio per: “Ancora uno sforzo e poi…Venerdì sera il Sassuolo C’è in ballo l’ottavo posto Ecco le combinazioni”. Sottotitolo: “Sì all’anticipo, in campo alle 20.30. Ai viola potrebbe anche bastare un pari”.

A pagina 5 invece leggiamo: “Il pasticcio dei biglietti per Praga Tagliandi on line, troppe criticità Molti tifosi rischiano di non partire Pronto un maxischermo al Franchi”. E ancora: “Codici mai arrivati e sito Uefa in tilt. La società viola invita ad aggiornare i propri dati. Stasera termina la Fase 2”. Sul fronte West Ham invece c’è: “Moyes alza la guardia “Viola squadra tosta”.