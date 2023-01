La Nazione: Mercato e Viola Park, ecco Commisso

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Come on boys torna Rocco!”.

A pagina 2 ampio spazio per: “Scossa al mercato e Viola Park Il ritorno di Commisso a Firenze”. Sottotitolo: “Domani il presidente viola sarà in tribuna per assistere alla partita di Coppa Italia con la Sampdoria Centro sportivo: le strutture pronte a a fine marzo. Un mese in più per le rifiniture e i collegamenti”. Di spalla sulla formazione: “Cabral fuori gioco Si candida Kouame Mandragora out”.

A pagina 3 c’è il mercato: “Zurkowski va allo Spezia L’Atalanta blocca Boga“. Ovvero: “Il centrocampista polacco verso la cessione (per 4 milioni) al club ligure I bergamaschi dicono no al prestito per il francese. E spunta il Leicester“. Infine di spalla il commento: “Una mano sul giglio e l’altra verso il campo Il nuovo inizio di Nico”.