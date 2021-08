La Nazione: Milenkovic spiragli per il rinnovo

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina dedicato a Lirola e Pezzella: “Pol e German, doppio addio”.

A pagina 4 l’apertura è sul mercato: “Nastasic e Zappacosta, perché sì. Milenkovic, spiragli per il rinnovo”. E ancora: “Commisso in arrivo in Italia: a lui la parola per chiudere definitivamente la vicenda di Vlahovic Se Pezzella va al Betis, al suo posto il difensore dello Schalke 04. E Nikola ora è combattuto…”. In taglio basso: “Prima seduta in vista della Roma. E Italiano ritrova Amrabat“. In breve: “Paulo Sousa convoca Dragowski“. A pagina 5 invece uno speciale: “Radio, finisce un’epoca. Addio cronaca integrale”.