La Nazione: Montella fino a giugno poi un big, l’idea della Fiorentina

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo: “C’è Iachini fino a Parma”. Occhiello: “Fiorentina, occhio alla soluzione Montella, poi un big”. A pagina 5 c’è: “A Parma con Iachini: poi sarà rebus-panchina”. Sommario: “Il tecnico rimane alla guida della squadra con l’obiettivo di fare risultato in Emilia. Montella fino a giugno, poi un big: questa l’idea”. In taglio basso: “Tridente leggero per sabato sera. E Kouame può essere la sorpresa”. A pagina 6 invece c’è: “Non solo Beppe. Quando la panchina diventa scomodo”. Ovvero: “Mazzone si dimise due volte e Giorgi venne esautorato. Così la città negli anni ha contestato i suoi tecnici”.

