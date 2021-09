La Nazione: Nodo Vlahovic, quanti misteri

Nella prima pagina dell’edizione odierna del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Nodo Vlahovic, quanti misteri”. Sommario: “Offerta viola e richieste, ecco le vere cifre”. A pagina 6 si legge: “Vlahovic e i misteri sul rinnovo. Silenzi, pressioni e soldi al vento”. Sommario: “Dusan rinuncia a uno stipendio d’oro di 4 milioni. E la richiesta supera i 5,5 (più 4 di commissioni). La storia della «International Sports Office», il ruolo del calciatore e le aspettative del club viola”. Di spalla: “Antognoni in Tv: ‘I presidenti viola? Vittorio passionale’”. In taglio basso: “Biraghi, la littorina dell’out: non c’è capitano più consono”.

A pagina 7: “Ingaggi, c’è l’impennata. Rocco spende 60 milioni”. Sommario: “Il tetto è salito in appena due anni ed è il più alto delle ultime 10 stagioni. Crescita anche rispetto allo scorso campionato, quando il ‘monte’ era di 58”. A pagina 8: “Prima il Napoli in casa, poi la sosta. Ma per i viola sarà un tour de force”. Sommario: “Alla ripresa degli allenamenti mancheranno almeno 11 giocatori impegnati in tutto il mondo con le Nazionali. La pattuglia più nutrita quella dei sudamericani. E stavolta anche Duncan si unirà ai compagni del Ghana”.