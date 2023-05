La Nazione: Non c’è un attimo per rifiatare

Oggi, 2 maggio, i giornali non sono in edicola a seguito della festività del 1 maggio. Però si parla di Fiorentina nell’edizione on line de La Nazione.

Presente questa mattina un articolo dal titolo: “Fiorentina, è di nuovo campionato: che sfida all’Arechi contro la Salernitana“. Sottotitolo: “I viola mercoledì 3 maggio alle 18 in casa dei campani, lanciatissimi dopo il pareggio contro il Napoli che ha rinviato la festa scudetto”.

Pezzo che inizia così: “Non c’è un attimo per rifiatare. La Fiorentina torna subito in campo nel turno infrasettimanale di Serie A. Il 5-0 contro la Sampdoria ha rappresentato una vera festa viola”.