La Nazione: Nuovo tentativo della Fiorentina per Berardi

Nella prima pagina dell’edizione odierna del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Rock at work, affari in corso”. A pagina 8 si legge: “Torreira, corsa per giocare sabato. Nuovo tentativo viola per Berardi”. Sommario: “L’attaccante del Sassuolo (che vorrebbe Sottil) sempre nel mirino. Munoz o Celik per la difesa”. In taglio basso: “Rocco fa l’operaio al Viola Park: Non pensavo fosse così bello”. A pagina 9: “Sabato la prima al Franchi. Divieti, regole e consigli”. A pagina 10 l’intervista ad Angeloni: “Pianticelle viola: futuro garantito. Ecco i miei baby”.