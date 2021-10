La Nazione: Occhio a Cabral

Nell’inserto sportivo de La Nazione, questa mattina troviamo questo pezzo in apertura sui viola: “Fiorentina, mano tesa a Vlahovic Ma deve cambiare i procuratori”. Sottotitolo: “Dalle frasi di amore per Firenze ai continui rilanci dei manager: se Dusan vuole, può decidere Il club viola ha rotto i rapporti solo con gli agenti serbi. Il precedente (istruttivo) di Milinkovic Savic“. In taglio basso a pagina 4: “E Dusan si isola in Nazionale: sorrisi e solita concentrazione”.

A pagina 5 invece leggiamo: “Chiamata al Real: piace Jovic Occhio a Cabral“. Sottotitolo: “La punta brasiliana del Basilea seguito da Burdisso. Belotti (Torino) adesso costa meno di 30 milioni”. Di spalla, sulla squadra femminile c’è: “Fiorentina in crescita L’Hellas nel mirino”.