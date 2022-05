La Nazione: Odriozola in stand-by, duello Ikoné-Saponara

In apertura de La Nazione questa mattina in edicola leggiamo:”Abra-Cabral: la prova del 9″. A pagina 2 invece: “«Abra-Cabral» è la giostra del gol. Sfida fra bomber, Europa sul piatto” e destra: “Mou, allenatore a peso d’oro: è costato 22 milioni”. A pagina 3 le parole dell’allenatore viola: “Italiano: «Cinici, attenti e spietati Li voglio come a Napoli»” e in alto a sinistra: “Viola girls, caccia alla salvezza Sfida-spareggio con Pomigliano”. In alto a destra invece il titolo: “Guai fisici e condizione Odriozola in standby Duello Ikoné-Saponara” . Infine a pagina 4: “Lo slogan viola: «3 gare dal sogno, riempiamo lo stadio». Ecco i settori dove sono ancora disponibili dei tagliandi”.