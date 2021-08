La Nazione: Orsolini stop, mossa Munoz. E si prova a riparlare col Sassuolo

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo il titolo: “Fiorentina, batti il colpo”.

A pagina 2 l’apertura del giornale è per: “Orsolini-Messias, stop. Mossa Munoz, si prova a riparlare col Sassuolo“. Sottotitolo: “Mercato chiuso secondo i viola ma occhio alle sorprese dell’ultima ora. Affari possibili fino alle 20 di stasera”. In taglio basso ancora mercato: “Amrabat al Torino: ora si può. E il gruppo si tiene stretto Duncan“.

A pagina 3: “Italiano può ridisegnare la squadra: come cambia l’assetto con i nuovi”. Sottotitolo: “L’impatto di Gonzalez ha già lasciato il segno sul gioco, sull’entusiasmo e non solo all’interno del club. Grande curiosità per l’impatto che può avere anche lo spagnolo Odriozola sulla corsia di destra”. In taglio basso sulla Fiorentina Femminile: “Panico detta le regole dopo il KO: “Dobbiamo essere più cattive”.