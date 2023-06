Sulle pagine del QS de La Nazione si parla di Fiorentina in taglio centrale: “Exit strategy, siamo ottavi!”. A pagina 2 in taglio alto: “Otto… volante. Si decolla. Dall’Europa agli introiti un 8° posto che vale oro. E la Coppa Italia ‘slitta’”. A pagina 3: “Gli undici leoni pronti per Praga. Difesa e centrocampo già decisi, dubbi davanti, l’effetto sorpresa”. A pagina 4: “Quelli che… salutano. Venuti e Bianco addio, il dubbio di Saponara”.