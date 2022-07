In apertura su La Nazione di stamattina si legge il titolo sulla Fiorentina: “Signori si parte e Gollo c’è”. E all’interno “La carica viola riparte da Moena Jovic-Cabral, comincia la battaglia”. E poi “Milenkovic per ora non si muove Le Normand alternativa credibile”, “Ecco i nazionali: gruppo (quasi) al completo” e “Ritiro extralarge: 38 convocati”.