La Nazione: Quando gestirla si trasforma in un problema

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Monza amara che illusione!”.

In apertura a pagina 2 c’è: “Tredici minuti e il blackout”. Sottotitolo: “Kouame–Saponara gol Poi l’incredibile crollo”.

A pagina 3 ci sono le pagelle: “Troppi errori e poche sufficienze Kouame concentrato, Quarta flop”. Di spalle il commento: “Quando gestirla si trasforma in un problema”. All’interno del pezzo leggiamo: “Era successo col Braga, è accaduto col Poznan e si è ripetuto anche ieri. E’ come se questa squadra, una volta certa del risultato, una volta accumulato un vantaggio rassicurante, non riuscisse a mantenere alta la tensione”.

A pagina 4 troviamo le dichiarazioni: “Autocritica Italiano: “Convinzione calata Sono molto arrabbiato”. E ancora: “Dopo un inizio partita di grande impatto è arrivato un calo verticale “Se siamo rinati è perché il nostro atteggiamento è stato diverso”.