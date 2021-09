La Nazione: Quel ruggito che ha scosso lo stadio

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Spreco viola, che peccato!”.

A pagina 2 l’apertura è per: “Crash test, solo un tempo”. E ancora: “Illusione Sottil, almeno altre tre le occasioni sprecate Black out nel secondo tempo: calo fisico e mentale. Mezz’ora meravigliosa Poi si è spenta la luce”. In taglio basso: “La rivincita dei tifosi e quel ruggito che ha scosso lo stadio”.

A pagina 3 ci sono invece le pagelle: “Duncan, gara di forza e personalità. Ma la follia di Gonzalez costa cara”. Di spalla: “Quei peccati di una squadra ancora giovane”. A pagina 4 le dichiarazioni: “Rimpianto Italiano: “Bisogna essere spietati per 90 minuti”. A pagina 5 la curiosità: “Fuma ogni difesa come un narghilè”: e Vlahovic diventa un tormentone”. Sottotitolo: “E intanto le magliette col nome dell’attaccante vanno a ruba, soprattutto quelle viola e gialle”. Di spalla le parole dell’attaccante serbo: “Firenze casa mia Con Italiano cresci”.