La Nazione: Quella frase mal digerita dagli ultras

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Fischi e cuore rebus tifosi”.

A pagina 2 apertura per: “Fiorentina, una sfida dopo l’altra Coinvolti i tifosi: nuovo scenario”. Sottotitolo: “Giudizi «critici» da Italiano e Commisso. Non era mai successo: scelta delicata. Ora deve parlare il campo”. In taglio basso invece c’è: “Dalle curve: il muro contro muro non serve mai”. Sottotitolo: “La frase sui «cori-porcheria» è stata mal digerita dagli ultrà E la risposta potrebbe comparire su uno striscione”.

A pagina 3 sulla squadra: “Sottil e Castro in gruppo Due sprint verso il rientro”. Di spalla infine: “Flop in campionato? La storia ci racconta che in Coppa c’è il sole”.