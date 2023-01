La Nazione: Rebus attaccante, ecco le ipotesi sul tavolo

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Nikola resta rebus punta” dove Nikola è ovviamente Milenkovic.

L’argomento della prima viene ripreso a pagina 4: “Milenkovic non si muove Il no all’Inter è definitivo”. Sottotitolo: “Club viola, giocatore e manager uniti: nessun divorzio a metà stagione Al lavoro per integrare meglio Jovic (ma altri estimatori non mancano)”. E ancora sul mercato: “Gollini per Sirigu: ci siamo. Rebus attaccante”. Sottotitolo: “Archiviato Brekalo, resta la pista del centravanti. Le ipotesi, da Shomurodov, Joao Padro e Borja Mayoral“.

A pagina 5 leggiamo: “Supercoppa Primavera Una notte per sognare”. Ovvero: “Stasera a Monza (20,30) i baby di Aquilani si giocano la finale contro l’Inter Commisso in tribuna, potrebbe essere il quinto trofeo in quattro stagioni”. Di spalla il commento: “Italiano batta un colpo Ora deve dimostrare di essere completo”.