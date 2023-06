La Nazione: Rompicapo attaccanti, si stringe la rosa

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Dia con Nzola Due nel mirino”.

A pagina 4 apertura per: “Il rompicapo attaccanti punti, si stringe la rosa Occhio a Dia e Nzola“. Sottotitolo: “Il senegalese piace molto, ma l’angolano presenta meno incognite. Restano sempre in lizza Retegui e Zapata. Ecco le mosse viola”.

A pagina 5 invece leggiamo: “Il nodo della conference Rebus Uefa La data slitta ma ora il club viola spera”. Sottotitolo: “Sentenza prevista solo verso metà luglio. Molto dipende dalla sua entità, in caso di un solo anno di squalifica la Juventus non presenterebbe ricorso”. Di spalla invece c’è un commento intitolato: “Da Kempes a Berardi passando per Nedved le ‘speranze’ d’estate”.