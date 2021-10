La Nazione: Scatto Belotti

A pagina 6 dell’inserto sportivo de La Nazione quest’oggi troviamo in apertura sulla Fiorentina: “Scamacca viola, Dusan alla Juve: i bookmakers al gioco del mercato”. Sottotitolo: “Le quote (Sisal Matchpoint) fotografano l’esito e le conseguenze del caso-Vlahovic sugli affari di gennaio L’attaccante del Sassuolo favorito come colpo in entrata su Lucca e poi Berardi. E se il serbo rimanesse?”. In taglio basso invece c’è: “Sottil fino al 2026. Nuova punta: scatto Belotti“.

A pagina 7 grande spazio a: “Castrovilli fermo Ma la foto social scatena la bufera”. Sottotitolo: “Gita a Venezia con la fidanzata, scoppia la polemica Rachele: “Vergogna, non sapete cosa ha passato”. Di spalla: “Verso Venezia Igor torna titolare Duncan in mediana”.