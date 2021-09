La Nazione: Scommessa Callejon

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “La scommessa di Callejon“.

All’interno, a pagina 2, l’apertura è per: “Ambizione e futuro, Callejon si gioca tutto”. Sottotitolo: “L’esterno punta a una stagione da protagonista è ha come obiettivo un nuovo contratto. Il ruolo di Italiano e il mancato arrivo di Berardi“. Di spalla: “Baggio e quell’addio: “Su di me solo bugie”.

A pagina 3 invece leggiamo: “Kokorin suda e scalpita “Pronto ad essere decisivo”. In taglio basso sulla prossima sfida in campionato: “Atalanta con tanti dubbi e qualche assente. Occasione irripetibile da sfruttare al meglio”.