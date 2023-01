La Nazione: Sirigu e Brekalo sì Ora tocca alla punta

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo: “E ora ridateci la Fiorentina“.

A pagina 4 grande spazio per: “Viola, è il momento più rischioso Dal mercato servono rinforzi veri”. Sottotitolo: “In discesa il gradimento della proprietà. Che è chiamata a intervenire in modo deciso nei prossimi giorni L’attacco è il reparto dolente: a parte Brekalo è necessario lo sforzo per una punta di sicuro affidamento”.

A pagina 5 il mercato: “Sirigu e Brekalo sì Ora tocca alla punta”. E anche: “In queste ore l’annuncio ufficiale dei due nuovi acquisti Centravanti: contatti per Joao Pedro, Borja Mayoral e Sanabria“. In taglio basso leggiamo: “Fischi viola, clima cambiato”.