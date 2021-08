La Nazione: Sorpresa Origi

C’è spazio per il calciomercato della Fiorentina nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione: “Sì a Orsolini. Sorpresa Origi”. Sommario: “Fiorentina, ultime 48 ore di mercato: tante novità”. A pagina 5 si legge: “Orsolini, 48 ore per il sì. E in attacco spunta Origi”. Sommario: “Ultimi due giorni di mercato: senza occasione giusta, affari già conclusi. La punta del Liverpool può liberarsi subito, ha il contratto in scadenza nel 2022”. A pagina 6: “Gonzalez: gol, allegri e 27 milioni di sorrisi”. Sommario: “L’acquisto più pagato della storia viola ha già avuto un impatto straordinario. E dopo due partite l’intesa con Vlahovic è super”. In taglio basso: “Domani in campo: la ripresa senza 11 nazionali”.