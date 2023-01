La Nazione: Spunta Beukema

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Chance Coppa agguantatela!”.

A pagina 4 apertura per: “Prestigio, soldi ed Europa League Chiamatela pure la ‘Coppa d’oro’”. Sottotitolo: “Italiano prepara il debutto in Coppa Italia, giovedì sera, nel turno secco contro una Samp in difficoltà Ecco come la caccia al trofeo può diventare l’argomento giusto per realizzare una stagione a cinque stelle”. In taglio basso: “Terzo match di fila al Franchi La prevendita corre a ritmo lento”.

A pagina 5 c’è: “Finali di partita Viola da primato Ma dal 9’ al 19’…”. Sul mercato: “Spunta Beukema Zurko a Spezia: siamo ai dettagli”.