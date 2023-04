La Nazione: Sputi, grida e vola anche la parola “ladri”

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Quanta viola che peccato”.

A pagina 2 apertura per: “Un altro maledetto palo”. Sommario: “Rimonta di cuore e d’orgoglio, ma quanta sfortuna La squadra ci prova fino alla fine. Salva Sportiello“.

A pagina 3 ci sono le pagelle: “Nico vince il premio dell’altruismo Dodo soffre, ma che secondo tempo”. E ancora: “Gran partita di Gonzalez. Jack ci prova di testa: parata pazzesca di Sportiello. Deludono Ikoné e Barak“.

A pagina 4 le dichiarazioni: “Italiano esalta il gruppo: “Mesi fa avremmo perso Reazione da uomini veri”. Ovvero: “Il tecnico sottolinea le difficoltà dopo le grandi fatiche di coppa E applaude la prestazione: “Raggiunta una maturità importante”.

A pagina 5 infine: “Offese e insulti in campo Sempre il solito Gasperini“. Sottotitolo: “Il tecnico, furioso per il rigore, avrebbe gridato la parola «ladri» allo staff viola Poi ci sarebbe stato anche uno sputo. Ma lui in sala stampa ha negato tutto”.