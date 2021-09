La Nazione: Terracciano punta Dragowski

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Terracciano punta il Drago”.

All’interno, l’apertura è per: “Fiorentina, è già rotazione totale Anche il portiere entra in gioco”. Sottotitolo: “Dopo le buone prestazioni con Torino e Atalanta, Terracciano fiuta la concorrenza con Dragowski Il suo grande punto di vantaggio è la tecnica con i piedi. I precedenti a Spezia di Zoet e Provedel“. In taglio basso a pagina 4 c’è: “Cartellino a metà col manager: la formula matta che portò Bolatti“.

A pagina 5 invece leggiamo: “Milenkovic e Biraghi ministri della difesa”. Sottotitolo: “Insieme a Venuti (brivido per l’infortunio) sono stati gli unici “intoccabili” del reparto. Odriozola è pronto per il Genoa”.