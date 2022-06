La Nazione: Torreira aspetta ancora, ma da Firenze non arrivano segnali

In apertura su La Nazione in edicola questa mattina leggiamo il titolo: “Summit viola, tutti in attesa”. A pagina 2: “Viola verso il giorno della verità, e anche i giocatori aspettano notizie”. In basso: “Maxime Lopez, che concorrenza. Sensi può essere la prima scelta” e “Settimo posto, esordio in Coppa Italia a gennaio. Ipotesi quarti contro il Milan a San Siro”. A pagina 3: “Torreira aspetta ancora, ma non arrivano segnali” e: “Quante plusvalenze, nessun carosello per festeggiare?”.