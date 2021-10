La Nazione: Tra Belotti e Jovic, si balla sulle punte

A pagina 4 dell’inserto sportivo de La Nazione, ampio spazio questa mattina sulla Fiorentina viene dato a: “Italiano lo rilancia, il Toro lo chiama Amrabat: il futuro in 100 giorni”. Sottotitolo: “Bene come regista o mezz’ala, così l’allenatore sta riportando il giocatore al centro dell’assetto tattico Ma Juric continua a pressare per averlo in granata: e può essere una chiave per sbloccare il Gallo”. Di spalla, ancora sul mercato: “Tra Belotti e Jovic Si balla sulle punte”.

A pagina 5 invece leggiamo: “Dusan-squadra: domani il primo faccia a faccia”. Sottotitolo: “L’attaccante torna a Firenze. Dagli States l’idea di un vertice Rocco, Vlahovic, famiglia e manager

Torna la febbre da trasferta: e la curva si ritrova a Venezia”. Di spalla: “Venezia applaude l’ex Maleh “Bello vederlo viola”.