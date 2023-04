La Nazione: Turnover a chi?

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione ecco che troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Doppia coppa scatta Firenze”.

A pagina 4 c’è “Turnover a chi? ’Terra’ e Cabral: attenti a noi due”. Sottotitolo: “La squadra viola riprende la corsa in Conference Coppa nel mirino. Portiere e bomber intoccabili”. In taglio basso: “Quarta è tornato: nuove gerarchie al centro”.

A pagina 5 leggiamo: “Aereo, treno e… fatica In 450 verso Poznan”. E anche: “Amrabat torna al centro Nico, ora il salto di qualità”. Sottotitolo: “Prime prove di formazione in vista dell’andata dei quarti di Conference”. In taglio basso infine: “Primavera di slancio: (ri)affondata l’Inter“.