La Nazione: Tutto in sette giorni

Nell’inserto sportivo de La Nazione, a pagina 4 leggiamo in apertura sulla Fiorentina: “Vlahovic e Milenkovic, la verità in sette giorni”. Sottotitolo: “L’Atletico Madrid (più del Tottenham) punta forte sul serbo: l’offerta supera i 60 milioni. Decisivo l’arrivo in Italia di Rocco Commisso“. In taglio basso: “Italiano ha visto una squadra che cerca identità “Questa volta l’atteggiamento è stato giusto”.

Altra pagina per: “Maleh, la mezz’ala che sa fare tutto Conferma vicina: vice di Castro?”. Sottotitolo: “La sintonia con Italiano, le voci di mercato, la bella prova contro il Cosenza: la scalata di Youssef”. In taglio basso: “Venuti, subito gol in Coppa Italia come un anno fa”.