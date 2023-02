La Nazione: Ultima chiamata, Fiorentina alla cassa campionato

Sulle pagine del QS de La Nazione si parla di Fiorentina: “Euroscintilla, riesame derby”. A pagina 2 in taglio alto: “Derby con l’Empoli, partita ’cattiva’. Questa è davvero l’ultima chiamata”. A pagina 3 in taglio alto: “Mr Italiano gioca tutto sulle punte: ‘Ora tocca a loro trascinarci in alto'”. A pagina 4: “Venuti, altra chance; Kouame più di Ikone. E Barak torna titolare”. In taglio alto “Terzic prenota un posto in difesa”, di spalla: “Più Barga che Braga. Ma grande Arturone”.