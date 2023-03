La Nazione: Un bracco di nome Cabral

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla vittoria della Fiorentina in Conference League: “Viola stellare Leoni d’Europa”.

A pagina 2 leggiamo: “Sballo viola, siamo solo noi”. Sottotitolo: “Cabral e Milenkovic gol, perla finale di Castrovilli Centesimo successo nelle coppe. Aggredito Bianco. Ottava vittoria di fila Spettacolo in Turchia”.

A pagina 3 ci sono le pagelle: “Cabral è un bracco: ormai fiuta i gol Milenkovic ok in difesa e in attacco”. Sottotitolo: “Bene anche Quarta e Mandragora. Più che sufficienti tutti gli altri. Castro: marcature allegre, ma gran gol”.

A pagina 4 le dichiarazioni: “E ora Italiano sorride: “Grandissimo orgoglio Nulla accade per caso”. E poi: “L’allenatore incassa i complimenti di Commisso e guarda avanti “Ci tenevamo tantissimo ad andare avanti. Aspettiamo il sorteggio”.

A pagina 5 infine il grave episodio accaduto a fine gara: “Pugno in faccia a Bianco Follia ultras a fine partita “Un gesto vergognoso”. Ovvero: “Il giovane viola aggredito da un tifoso turco. La rabbia di Italiano e di Rocco Anche l’allenatore del Sivasspor denuncia: “Mai successi episodi del genere”.