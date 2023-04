La Nazione: Una coppa che rivaluta il mercato della Fiorentina

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, sulla Fiorentina c’è il titolo: “Coppa Italia l’altro tesoro”.

A pagina 4, l’apertura è per: “Amrabat, Nico e Castro Una coppa rivaluta mercato”. Sottotitolo: “Ecco come la vittoria potrebbe aumentare il valore dei cartellini dei big E il prezzo di Cabral raddoppierà rispetto ai 10 milioni del luglio scorso”. Presente anche: “Italiano prepara la formazione anti-Cremonese Bonaventura non ce la fa, si scalda Barak“.

A pagina 5 la finale persa dai giovani viola: “Primavera, doccia fredda ai supplementari”. Sottotitolo: “Dopo quattro vittorie consecutive, i viola perdono la finale di coppa Italia con la Roma. Ma la squadra di Aquilani (in dieci) esce a testa alta”. Infine la rassegna dei giovani più interessanti: “Elia, Braschi e gli altri baby-talenti”. Sottotitolo: “Il vivaio e la prospettiva dei calciatori alle spalle della Primavera: tutti i nomi Saltalamacchia, che numeri”.