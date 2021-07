La Nazione: Una rosa monstre e ora sono problemi di Pradè

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Rosa monstre, roba di Pradè“. A pagina 6 l’apertura è per: “Vlahovic, Dragowski, Milenkovic: il rinnovo è una scelta obbligata”. In taglio basso: “Pezzella, la Copa America e poi le vacanze. Niente Moena e il futuro si deciderà il 2 agosto”. A pagina 7 si cambia argomento: “Ahi Ahi siamo 50, ora lo spogliatoio è troppo affollato”. Infine leggiamo: “Domenica il raduno e test anti Covid”.