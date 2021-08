La Nazione: Vamos Fiorentina

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si fa riferimento al calciomercato della Fiorentina: “Odriozola sì. Vamos Viola!”. Sommario: “Fiorentina, il basco sceglie Firenze. E ora si punta su Berardi”. A pagina 8 si legge: “Odriozola: ciao Real, vado a Firenze. Difesa fatta, ora caccia a Berardi”. Sommario: “L’esterno destro arriva dalla Spagna con la formula del prestito secco. Nessun (per ora) diritto di riscatto. Pressing sul Bologna per Orsolini che costa 15 milioni, ma riparte (spedita) la trattativa con il Sassuolo”. Di lato: “Prossima mossa il rinnovo di Vlahovic”. A pagina 9: “Matija, che gioca. La storia si ripete: ‘Sono già pronto’”. In taglio basso: “Ok dell’Asl, domani Torreira ci sarà”.