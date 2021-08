La Nazione: Vlahovic blindato…ma occhio a Kean

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Milioni e bonus, l’oro di Dusan”.

A pagina 4 viene ripreso il tema della prima: “Vlahovic, tutte le cifre del rinnovo. Dusan “blindato”, ma occhio a Kean“. Sottotitolo: “Nessuna tensione fra il club e l’attaccante, che però deve ancora firmare il prolungamento fino al 2026 Piace il centravanti dell’Everton valutato 35 milioni. Passi in avanti per Zappacosta, Kouame all’Anderlecht“. In taglio basso: “Commisso in visita a Marina di Gioiosa Ionica. Domani la sua verità sul mercato della Fiorentina“.

A pagina 5 invece c’è: “Dentro anche Castro, Italiano ha tutti i titolari”. Infine leggiamo: “L’enigma di baby Montiel, Tofol che fine hai fatto?”.